Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил складывающуюся в настоящее время ситуацию с заболеваемостью коронавирусом нового типа в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«В Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», — заявил глава Минздрава. При этом министр обратил внимание, что ситуация с коронавирусом в каждом российском регионе разная. Например, в некоторых пик заболеваемости уже пройден, и она снижается.

За последние сутки в Москве выявили 648 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице насчитывается 237 264 случая. Выздоровели 174 415 человек, умерли 4389. В целом по стране за сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии заразилось более 806 тысяч жителей. За день выздоровели 8366 граждан. За весь период пандемии выздоровели 597 140 российских жителей, скончались 13 192 пациента.