В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии заразилось более 806 тысяч жителей, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 25 июля.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (648) и Свердловской области (251). Сто и больше новых пациентов насчитывается в Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Алтайском, Красноярском, Ставропольском, Хабаровском, Приморском краях, а также Московской, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Ростовской, Челябинской, Оренбургской, Омской, Ульяновской, Новосибирской, Тюменской областях.

«Среднесуточный темп прироста новых заболевших за две недели в Москве остается отрицательным», — говорится в сообщении оперативного штаба.

За день выздоровели 8366 граждан. За весь период пандемии выздоровели 597 140 российских жителей, скончались 13 192 пациента.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 июля превысило 15,6 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 230 тысяч.