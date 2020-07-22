Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Хотя ряд препаратов и вакцин в настоящее время разрабатываются и проходят клинические испытания, широко применять их начнут не ранее чем через несколько месяцев. Однако антитела, продуцируемые пациентами, могут уже использоваться для борьбы или профилактики инфекции. Этот подход напоминает использование сыворотки крови, взятой у выздоравливающих больных, но потенциально более эффективен.

Сыворотка содержит различные антитела, но поскольку у каждого пациента свой иммунный ответ, обогащенная антителами плазма, используемая для лечения одного пациента, может значительно отличаться от плазмы, назначаемой другому. Качество антител у различных пациентов варьируется.Так, у тех, у кого наблюдались тяжелые симптомы COVID-19, антитела оказались наиболее мощными.

Исследователи подтвердили защитное действие антител против коронавируса в ходе экспериментов на хомяках и планируют дальнейшие исследования с участием людей.