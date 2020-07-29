Путин предупредил о риске ситуации с коронавирусом «качнуться в любую сторону»

Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, предупредил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, поспешность со снятием ограничений чревата последствиями. «Это показала ситуация в некоторых регионах», — сказал глава государства.

Российский лидер призвал сделать все возможное, чтобы избежать повторного введения ограничений. В первую очередь речь идет о правильной профилактике, пояснил он. Путин также положительно оценил работу отечественной системы здравоохранения в период пандемии.

В России за минувшие сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 828 990 жителей.

25 июля Михаил Мурашко сообщил, что в российский столице заболеваемость коронавирусом в целом идет на убыль, а у населения формируется иммунитет.