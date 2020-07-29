Раскрыты темы большого совещания Путина по борьбе с инфекциями

Президент России Владимир Путин в среду, 29 июля, проведет большое совещание по поводу эпидемиологической обстановки в стране, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков уточнил, что в ходе совещания планируется обсудить готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По его словам, глава государства выступит и заслушает доклады по теме. Так, отчеты представят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Речь пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактике и лечению респираторно-вирусных инфекций, которая традиционно случается вдобавок к коронавирусной инфекции», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

В России за минувшие сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (671) и Свердловской области (223). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (3). Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 828 990 жителей.

25 июля Михаил Мурашко сообщил, что в российский столице заболеваемость коронавирусом в целом идет на убыль, у населения формируется иммунитет.