Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Ключевыми требованиями к вакцине от коронавируса должны быть ее эффективность и безопасность, уверенность в препарате должна быть абсолютной. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, трансляция которого доступна на YouTube.

Как рассказала Путину вице-премьер Татьяна Голикова, наибольшую перспективу сейчас имеют две российские вакцины от коронавируса, одна из которых разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. По ее словам, запуск в промышленное производство ожидается в сентябре.

Говоря о прививках от гриппа, глава государства уточнил, что каждый гражданин вправе решить, делать прививку или нет. «Но нужно понимать ответственность, в том числе за здоровье близких», — сказал он.

В начале совещания Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону. Он призвал власти воздержаться от поспешности в вопросах снятия ограничений, так как это может привести к росту числа новых случаев заражения.

В России за минувшие сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 828 990 человек.