Голикова назвала Путину две самые перспективные вакцины от коронавируса

Наибольшую перспективу сейчас имеют две российские вакцины от коронавируса, одна из которых разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания по ситуации с коронавирусом с президентом Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

После регистрации вакцину испытают на 1600 добровольцах. Запуск в промышленное производство ожидается в сентябре.

Вторая вакцина разработана государственным научным центром «Вектор», уточнила Голикова. Она добавила, что начаты совмещенные клинические исследования, их планируется завершить в сентябре. После этого планируется государственная регистрация препаратов, а создание первой партии ожидается в октябре.

Ранее источник «Интерфакса» рассказал, что разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и может стать доступна гражданам уже 15-го числа. На данный момент препарат передан на экспертизу, после чего документы поступят в Минздрав. Еще пять-семь дней займет проверка в Росздравнадзоре.

С начала пандемии в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.