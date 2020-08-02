Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства

Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, любой дезифектант заданной концентрации убивает вирус. «То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», — отметила Попова. Она также напомнила, что коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов.

В конце июля в Роспотребнадзоре утвердили мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 2020–2021 годов. Так, ведомство посоветовало работодателям в течение этого периода измерять температуру у своих сотрудников и в случае повышенной температуры и признаков заболевания не допускать их до работы. Кроме того, рекомендуется обеспечить иммунизацию работников против гриппа.

В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.