В Роспотребнадзоре утвердили меры профилактики на новый эпидемический сезон

Роспотребнадзор утвердил мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 2020–2021 годов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, ведомство посоветовало работодателям в течение этого периода измерять температуру у своих сотрудников и в случае повышенной температуры и признаков заболевания не допускать их до работы. Кроме того, рекомендуется обеспечить иммунизацию работников против гриппа.

Правительствам регионов следует обратить внимание на обеспеченность медицинских организаций ресурсами для работы в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, запасы противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, сказано в документе.

С 1 октября Роспотребнадзор будет вести еженедельный сбор данных обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом «грипп», привитых против него и сообщать о возникновении очагов птичьего гриппа. Если заболевания гриппом или внебольничными пневмониями приведут к смертям, рекомендуется проводить комиссионное рассмотрение каждого случая.

Ранее Попова предрекла «принципиально новый» эпидемический сезон, который будет отличаться от предыдущих циркуляцией различных вирусов. По ее словам, в этом году «вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались в предыдущие годы», что говорит о необходимости иммунизации как минимум 60 процентов населения.

В России за последние сутки было выявлено 5475 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 828 тысяч. Из них более 620 тысяч выздоровели, свыше 13,6 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.