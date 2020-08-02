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В России выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (664) и Свердловской области (199). Меньше всего заражений произошло в Еврейской автономной области (1), Ненецком (1) и Чукотском автономных округах (2). За прошедшие сутки зафиксировано 70 летальных исходов и 3649 случаев выздоровления.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 августа превысило 17,79 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 262 тысяч. За весь период пандемии скончались 684 111 инфицированных, более 10,5 миллиона человек выздоровели.

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