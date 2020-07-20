В России за сутки выявили 5940 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5940 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявлены в 85 российских регионах. Большинство из них в Москве, Ханты-Мансийском АО и Свердловской области. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 258 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах.

С 18 на 19 июля в стране было зафиксировано 6109 случаев заражения. Тогда сообщалось о 95 летальных исходах.

Ранее сообщалось, что коронавирус попал в страну в основном из Европы. Как рассказывали в Сколтехе, вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта.