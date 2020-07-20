Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию

В Центре наук о жизни Сколтеха раскрыли подробности проникновения коронавируса в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое исследование геномной эпидемиологии вируса в России показало, что инфекция попала в страну в основном из Европы. «Вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта», — сообщили в Сколтехе.

При этом отмечается, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек заражения в стране. В Сколтехе также рассказали, что в настоящее время в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии. По его словам, в каждом регионе определенная динамика распространения инфекции. Он отметил, что существенное снижение заболеваемости зафиксировано, в частности, в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне.