Названы сроки затухания эпидемии коронавируса в России

Затухание эпидемии коронавируса России произойдет естественным путем после сентября. Такие сроки назвал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.

«Значительные меры привели к тому, что можно контролировать скорость распространения и скорость заражения. То есть "включать тормоза" или, наоборот, отпускать, чтобы больше людей познакомились с инфекцией, сформировалась иммунная прослойка», — сказал он.

Жемчугов отметил, что локальные вспышки коронавируса еще могут возникать на территории России, однако «в целом ситуация положительная и стабильная». Локальные вспышки, по его словам, нужно вовремя пресекать. «Для этого надо ускорить время от сдачи анализа ПЦР до его результата, в течение суток. Тогда мы оборвем контакты и не допустим распространения, что один человек будет заражать двадцать», — заключил врач.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии. По его словам, в каждом регионе определенная динамика распространения инфекции. Он отметил, что существенное снижение заболеваемости зафиксировано, в частности, в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне.

По состоянию на 16 июля, в России было зафиксировано 6 406 случаев коронавируса за сутки. За все время эпидемии заразились 759 203 россиян. Более половины (539 373) — выздоровели, еще 12 123 человека скончались.