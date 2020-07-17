В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

Все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По его словам, в каждом регионе определенная динамика распространения инфекции. Он отметил, что существенное снижение заболеваемости зафиксировано, в частности, в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне.

Медленное снижение заболеваемости, по словам Тавадяна, наблюдается в том числе в Новгородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и в Москве.

При этом в Калининградской, Смоленской, Астраханской, Костромской областях только ожидается угасание эпидемии. К таким регионам также относятся Свердловская и Вологодская области, а также Бурятия, Санкт-Петербург, Краснодарский и Хабаровский края и другие.Эксперт отметил, что положение в этих регионах удовлетворительное.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России. В то же время премьер подчеркнул, что еще рано расслабляться, нужно продолжать вести мониторинг ситуации. «Это же касается и поддержки регионов», — отметил он. Глава правительства уточнил, что будет продолжена и практика массового тестирования граждан.