В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса. Критическая отметка — 2,5 пункта. С середины мая по конец апреля значения индекса ее превышали. В мае и июне они стабилизировались, поясняет АКРА. Так, в пятницу, 10 июля, индекс составил 0,7 пункта.

Как отметили в агентстве, кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказался короче по сравнению с событиями 2008–2009 и 2014–2015 годов: тогда индекс был выше пиковой отметки в течение 6 и 3 месяцев соответственно.

Ранее в июле в России предсказали начало самого тяжелого периода кризиса. «Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — заявил председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Он также подчеркнул, что сложнее всего в этой ситуации придется малому и среднему бизнесу.

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