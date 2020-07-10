Богатым регионам России предсказали более тяжелые последствия от кризиса

Бюджеты богатых регионов России пострадают сильнее из-за кризиса, чем финансы проблемных субъектов. Это связано с их сильной зависимостью от бизнеса и промышленных предприятий. К такому выводу пришли специалисты университета Плеханова, пишут «Ведомости».

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Эксперты представили три сценария развития событий. Согласно оптимистичному варианту, региональные власти будут экономить бюджетные деньги, тогда доходы субъектов снизятся в пределах 10 процентных пунктов. При умеренно-оптимистичном сценарии расходы будут на уровне прошлого года и начала текущего. В таком случае, с существенным падением доходов столкнутся Татарстан, Кемеровская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Пессимистичный сценарий предсказывает то, что регионы станут больше тратить деньги на поддержку экономики, как Москва или Татарстан. Если такое решение примут власти еще 13 регионов, в том числе Иркутской область, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области, Башкортостана, то они могут столкнуться с более тяжелыми последствиями от кризиса и существенным падением доходов (на 20 процентных пунктов).

Эксперты отмечают, что есть группа лидеров-регионов, которым не грозит снижение бюджетных доходов, потому что для них основной источник дохода — налог с работников бюджетной сферы.

Ранее стало известно, что 60 процентов россиян ожидают ухудшение своего благосостояния в течение года. При этом каких-либо изменений в доходах не ждут 25 процентов граждан.

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