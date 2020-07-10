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Названы регионы с самой высокой долей людей с психическими заболеваниями

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Фото: REGIS DUVIGNAU / Reuters

В 2019 году в России самый высокий процент психических расстройств и расстройств поведения среди населения зарегистрирован на Чукотке — 9922,9 случая на 100 тысяч человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Психические заболевания также распространены в Алтайском крае (6638,6 случая), Еврейской АО (6214,6), Курганской (5974,2) и Сахалинской (5788,4) области.

Наименьший процент людей, страдающих психическими расстройствами, зафиксирован в Чечне — 1411,9 случая на 100 тысяч. Также относительно психически здоровое население проживает в Москве (2022,5 случая), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Всего к концу 2019 года в стране проживало 5,8 миллиона пациентов с зарегистрированными психическими заболеваниями. Средний показатель по России составил 3939,5 случая на 100 тысяч человек.

Ранее Минздрав назвал российские регионы с самым большим числом толстых людей. Больше всего толстых людей в 2019 году проживало в Алтайском крае, Новгородской и Ленинградской областях, меньше всего — в Чечне, Ингушетии и Приморском крае.

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