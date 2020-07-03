Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Наибольшее число заболевших онкологией россиян было выявлено в Архангельской, Брянской и Сахалинской областях. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава за 2019 год.

В этих регионах злокачественные образования впервые диагностировали у более чем 550 пациентов на 100 тысяч населения. В пятерке рейтинга также оказались Мордовия и Пензенская область, где этот показатель составил 548 человек. Далее следуют Орловская (546), Ярославская (543), Курская (537) и Ивановская (534) области, а также Севастополь (532).

Самая низкая заболеваемость раком зафиксирована в Дагестане, где зарегистрировано 163 случая на 100 тысяч человек. В числе наименее проблематичных субъектов Российской Федерации — Чечня (164), Ингушетия (176), Чукотка (205) и ЯНАО (215).

В Санкт-Петербурге заболеваемость онкологией составила 506 случаев на 100 тысяч населения, в Москве — 385.

В целом в России за год было выявлено 640 тысяч случаев злокачественных новообразований. Этот показатель вырос на 2,5 процента по сравнению с 2018 годом. Общий уровень заболеваемости составил 436 случая на 100 тысяч человек.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов пояснил, что рост новых случаев заболевания связан с продолжительностью жизни россиян. «Чем дольше живет человек, тем более длительно в течение жизни он получает воздействие различных экзо- и эндогенных канцерогенных факторов — курения, онкогенных вирусов, гормональных факторов, радиации и других», — подытожил он, призвав граждан участвовать программах скрининга.

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