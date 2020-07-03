Названы российские регионы с самым большим числом толстых людей

Больше всего толстых людей в 2019 году проживало в Алтайском крае, Новгородской и Ленинградской областях, меньше всего — в Чечне, Ингушетии и Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава.

В Новгородской области на 100 тысяч жителей в прошлом году пришлось 905,4 диагноза «ожирение», установленного впервые в жизни. В Алтайском крае эта цифра составила 884,9, в Ленинградской области — 851,7.

Всего в 2019 году в стране насчитывалось 517 357 граждан с ожирением. По сравнению с 2018 годом прирост составил 70 тысяч.

Ранее в Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком. Ими оказались Мордовия, Архангельская, Брянская и Сахалинская, Пензенская области. Реже всего онкологические заболевания встречаются среди жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии.

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