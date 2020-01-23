Россиян предупредили о «заразности» ожирения

Несмотря на то, что ожирение не может передаваться от человека к человеку как вирус, возможны случаи «социального заражения». Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Диетолог предупредил, что человеку свойственно «подражательное поведение», когда он за компанию ест со всеми, в результате набирая вес.

Гинзбург также обратил внимание, что «заразность ожирения» существует в семейных парах, где беременеет жена. В таких случаях для женщин естественно набирать вес, но при этом набирает вес и мужчина. «Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», — считает врач.

Ранее сообщалось, что избавиться от внутреннего жира, который называется висцеральным и у мужчин часто выражается в виде «пивного живота», возможно с помощью сбалансированной диеты. Также необходимо отказаться от «быстрых» углеводов и жареной пищи, заменить ее на вареную или запеченную. Кроме того, следует наладить режим сна и отказаться от гаджетов в постели.

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