Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 15 июля.

В то же время премьер подчеркнул, что еще рано расслабляться, нужно продолжать вести мониторинг ситуации. «Это же касается и поддержки регионов», — сказал он.

Глава правительства уточнил, что будет продолжена и практика массового тестирования граждан. «Более того, до 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям», — сказал он.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев допустил возникновение второй и третьей волн пандемии коронавируса.

За сутки в России выявлено 6 422 новых случая инфицирования в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 746 369 россиян.