Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 13 миллионов, следует из данных проекта американского Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 13 006 764 человека, из них 570 776 умерли. Наибольшее число инфицированных выявлено в США (2,34 миллиона). Далее идут Бразилия (1,86 миллиона) и Индия (878,2 тысячи).

Отметку в 12 миллионов коронавирус преодолел 9 июля.

3 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в некоторых странах сейчас наблюдается повторный пик заражения коронавирусом, однако это не вторая волна заболевания. При этом он отметил, что нет уверенности в том, что будет вторая волна заражения. По его словам, рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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