В мире число заразившихся коронавирусом превысило 12 миллионов, следует из данных проекта американского Университета Джонса Хопкинса.

По последней сводке, в мире инфицировано 12 009 301 человек. Более половины из них (6,5 миллиона) выздоровели, почти 549 тысяч зараженных скончались. Больше всего зараженных в США (3,05 миллиона), Бразилии (1,71 миллиона) и Индии (742 тысячи). За сутки COVID-19 заболели почти 170 тысяч.

Отметку в 11 миллионов коронавирус преодолел 4 июля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!