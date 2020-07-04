Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 11 миллионов, следует из данных проекта американского Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли. Наибольшее число инфицированных выявлено в США (2,79 миллиона). Далее идут Бразилия (1,54 миллиона) и Россия (666,9 тысячи).

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в некоторых странах сейчас наблюдается повторный пик заражения коронавирусом, однако это не вторая волна заболевания. При этом он отметил, что нет уверенности в том, что будет вторая волна заражения. По его словам, рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

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