ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 июня зафиксировала новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — более 189 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что ВОЗ ориентируется только на официальные данные государств. Отмечается, что эпидемия достигла рекордно высокого уровня в США — там показатели превышают 40 тысяч случаев заражения за сутки. Примерно на таком же уровне показатели находятся в Бразилии. Очагом распространения инфекции в Азии остается Индия.

Ранее приводились данные университета Джонса Хопкинса на утро 29 июня. По информации исследовательского проекта, в мире заражены уже 10 117 700 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 162,2 тысячи. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели.

15 июня выяснилось, что коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем уханьский. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения вируса.

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