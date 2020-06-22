Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило девять миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило девять миллионов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Worldometers.

Всего зафиксировано 9 045 457 случаев заражения COVID-19. 470 698 человек умерли, 4 838 320 пациентов выздоровели.

Число выявленных заболевших выросло на два миллиона за 15 дней.

Данные Worldometers различаются с информацией, публикуемой проектом Университета Джонса Хопкинса. Там подсчитали, что в этот момент коронавирусной инфекцией заразились 8 927 195 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!