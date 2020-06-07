Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило семь миллионов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Worldometers.

Всего зафиксировано 7 004 825 случаев заражения COVID-19. 402 666 человек умерли, 226 731 пациент выздоровел. Больше всего подтвержденных случаев отмечено в США, где коронавирусом заразился 1 990 109 человек. На втором месте находится Бразилия с 676 494 заразившимися. Россия заняла третье место, всего в стране подтверждено 467 673 случая.

Больше всего смертей также зафиксировано в США, там от коронавируса умерли 112 119 человек. В России за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 5 859 человек.

Накануне, 6 июня, стало известно, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail. По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев. Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

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