Названы рекомендации для переболевших коронавирусом россиян

Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали продолжать соблюдать меры профилактики до окончания пандемии наравне с остальными гражданами. Соответствующие рекомендации размещены на сайте Минздрава.

По словам главного инфекциониста ведомства Елены Малинниковой, наличие антител, которые синтезируются во время болезни, «не гарантирует защиту от повторного заражения».

«Сегодня каждому из нас необходимо задать себе вопрос, как он может снизить риск возможного контакта с вирусом. Необходимо улучшить свои гигиенические навыки: чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию, пользоваться одноразовыми салфетками. И, самое главное, заботиться о своем здоровье и жизни близких», — сказала инфекционист.

Как отметила врач, к началу лета страна уже пережила подъем заболеваемости, выход на плато, а затем постепенное уменьшение числа новых случаев заражения. Выяснилось, что инфекция может протекать в тяжелой и среднетяжелой форме, но большинство россиян перенесли ее легко или бессимптомно.

За последние сутки в России выявили 8984 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 467 тысяч человек, из них 226 731 человек выздоровел, 5859 скончались.

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