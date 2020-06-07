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В России выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые зараженные зафиксированы в 84 регионах. Большинство из них в Москве (1956), Московской области (754) и Санкт-Петербурге (340). Умерли 134 пациента с коронавирусом, вылечились — 5343. Общее число зараженных в России превысило 467 тысяч.

За сутки, с 5 на 6 июня, в России выявили 8855 случаев заражения в 84 регионах. За день 197 человек скончались, 8708 пациентов выздоровели.

Накануне, 6 июня, Минздрав России одобрил еще один препарат для лечения коронавируса — «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). Он показан пациентам с тяжелым течением заболевания, при развитии так называемого цитокинового шторма — избыточной воспалительной реакции организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов и тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

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