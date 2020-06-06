За последние сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые зараженные зафиксированы в 84 регионах. Большинство из них в Москве (1992), Московской области (758) и Санкт-Петербурге (347). Умерли 197 пациентов с коронавирусом, вылечились — 8708. Общее число зараженных в России превысило 458 тысяч.

За сутки с 4 на 5 июня в России выявили 8726 новых случаев заражения в 85 регионах. За день 144 человека скончались, 8057 человек выздоровели.

Ранее 6 июня сообщалось, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail. По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев. Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

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