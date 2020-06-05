В России выявили 8726 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 8726 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новых инфицированных обнаружили в 85 регионах. За сутки зафиксировано 144 летальных исхода, 8057 человек полностью излечились.

За сутки с 3 на 4 июня в России был зафиксирован 8831 новый случай заражения в 85 регионах. За день 169 человек скончались, 8666 человек выздоровели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы смогут вернуться к прежнему образу жизни через год. При этом, по его словам, масочный режим в городе может быть продлен до середины осени. В то же время в Кремле отметили, что специалисты крайне осторожно выступают с какими-либо долгосрочными прогнозами.

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