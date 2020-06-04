Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Поповой, опыт борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий.

Она уточнила, что возникновение нового случая пандемии «абсолютно очевидно в той или иной форме». Попова добавила, что пока неизвестно, кого он затронет, но план действий должен быть выработан, передает РИА Новости.

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Ранее Попова во время онлайн-дискуссии форума «Валдай» заявила, что судить об эффективности новой вакцины от коронавируса и обнадеживаться прогнозами о ее появлении пока рано. Она добавила, что одного препарата точно не будет, разработают «целый спектр» разных вакцин для разных групп населения. О разработке разных вакцин в мае говорил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он объяснял, что препарат должен быть безопасен не только для здорового трудоспособного населения, но и для детей разного возраста, беременных, пенсионеров.

В России, по последним данным, выявлено 444 108 случаев коронавируса. Выздоровели 204 623 человека, умерли — 5384. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек.

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