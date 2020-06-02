В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина. Такое условие назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России отобрали 50 военнослужащих, которые станут добровольцами для испытания российской вакцины от коронавируса – это 45 мужчин и 5 женщин. Все они прошли обследование и тестирование, у них не диагностировали никакие заболевания на протяжении месяца.

Те, кто переболел коронавирусной инфекцией, не могут быть добровольцами, объяснял директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов 30 мая.

На 1 июня в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.

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