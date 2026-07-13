Стало известно об уничтожении дронов ВСУ возле Москвы

Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве дронах ВСУ

На подлете к Москве сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО министерства обороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Каких-либо других подробностей об отражении налета украинских БПЛА градоначальник не привел.

Ранее стало известно об ударе беспилотников ВСУ по подмосковной Истре. Жертвами атаки стали трое человек, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.