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19:17, 13 июля 2026Россия

Стало известно об уничтожении дронов ВСУ возле Москвы

Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве дронах ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

На подлете к Москве сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО министерства обороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Каких-либо других подробностей об отражении налета украинских БПЛА градоначальник не привел.

Ранее стало известно об ударе беспилотников ВСУ по подмосковной Истре. Жертвами атаки стали трое человек, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.

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