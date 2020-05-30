Названы неподходящие для испытаний вакцины от коронавируса добровольцы

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией россияне не могут быть добровольцами в рамках клинических испытаний вакцины против данного заболевания. Неподходящую группу участников назвал директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

«Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования», — сказал он.

Ранее Максютов рассказал о том, что ученые центра разработали вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Он уточнил, что уже идет полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.

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