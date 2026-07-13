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19:23, 13 июля 2026Экономика

Неизвестные украли медведя в Москве

В Москве неизвестные украли фигуру медведя из сквера
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Андрей с юга Москвы / YouTube

Неизвестные украли фигуру одного из медведей из сквера «Лесная сказка» в Москве. Об инциденте в столице стало известно Telegram-каналу «Москва М125».

Сквер располагается в районе Зябликово на юго-востоке города. Украденный объект является частью композиции из трех фигур медведей. На данный момент сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителя.

Ранее в саратовском селе Лох захотели защитить указатели с необычным названием населенного пункта от пропажи. Жители попросили администрацию поставить стелу, которую будет невозможно повредить и взять с собой, а новые знаки снабдить GPS-трекерами и QR-кодами, которые будут вести на сайт, где можно приобрести такие же таблички.

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