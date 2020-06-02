Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19», — говорится в сообщении ведомства.

Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Уточняется, что первая группа военных должна приехать 3 июня в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Там военным проведут предварительное углубленное медицинское обследование, а также подготовят к эксперименту.

Ранее сообщалось, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией россияне не могут быть добровольцами в рамках клинических испытаний вакцины против данного заболевания.

Перед этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что он и еще несколько его коллег проверили действие одной из вакцин на себе. По его словам, негативных и побочных эффектов они не заметили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!