Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и коронавирусом

Имеются данные, что человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Об одновременном заражении разными инфекциями россиян предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина», пишет ТАСС.

«Данные есть о том, что могут выделяться от одного больного оба вируса: и вирус гриппа — это вот зимние находки наших китайских коллег и в других государствах — и гриппа и COVID-19 вместе. И тогда это, конечно, тяжелое течение», — сказала она.

По этой причине российские ученые думают, как защитить людей осенью, отметила Попова. По ее словам, повышенные риски заставляют торопиться с вакцинацией против гриппа.

26 мая завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын сообщил, что по сравнению со свиным гриппом коронавирус характеризуется более длительным инкубационным периодом и способностью долго сохраняться во внешней среде.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета Андрей Шульдяков ранее заявил, что новый коронавирус страшнее вируса свиного гриппа H1N1, который был причиной пандемии в 2009 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!