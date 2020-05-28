Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве

Снижение летальности от коронавируса в Москве может произойти через неделю. Такие сроки в интервью газете «Известия» назвал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, смертность отстает от темпов заражения на 14-17 дней, поэтому число смертей, возможно, продолжит расти до первых дней июня. Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.

«Люди, заразившиеся во время майского подъема заболеваемости, если болезнь у них перейдет в тяжелую стадию, имеют высокий риск погибнуть в ближайшие дни», — добавил врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что вслед за пиком заболеваемости придет пик числа умерших от новой инфекции.

По данным на 27 мая, в России зарегистрировано 370 тысяч фактов заражения. Почти четыре тысячи человек умерли, еще 142 тысячи — вылечились. Страна находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных.

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