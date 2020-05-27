Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в апреле 2020 года смертность в России выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на низкие показатели смертности из-за коронавируса в стране. В интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале, он объяснил эту статистику «платой за COVID».

«На фронте ты можешь умереть от пули, а можешь попасть под дружественный огонь, ты можешь умереть от тифа, ты можешь умереть от чего-то», — провел аналогию доктор. Он добавил, что из-за пандемии мировая система здравоохранения была обрушена и все силы медицины были брошены на борьбу с коронавирусом, поэтому, по его мнению, возникли так называемые «коллатеральные потери». «Это условно те люди, которые так бы не умерли от инфаркта, от рака и так далее», — объяснила Собчак.

В интервью Собчак Мясников также заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство. Он рассказал о своем друге, который был осужден за убийство, и добавил, что понимает его поступок.

По состоянию на 27 мая в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии 142 208 человек выздоровели, еще 3968 пациентов с подтвержденным COVD-19 умерли.

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