Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 370 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии превысило 370 тысяч. Об этом в среду, 27 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, в стране с начала эпидемии выявлено 370 680 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

По данным на 26 мая, в стране было зафиксировано в общей сложности 362 342 случая инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что за весь период 3807 человек скончались, 131 129 человек полностью излечились.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что считает пик распространения коронавируса в стране пройденным. По его словам, в этом вопросе он ориентируется на мнение специалистов.

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