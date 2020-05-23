Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

Около 200 тысяч россиян, у которых выявлен коронавирус, не инфицированы и не больны. Таким образом расшифровал статистику доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что как официальный представитель оперативного штаба, сам ежедневно озвучивает число зараженных в стране. «Всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных, но это не так!» — возразил Мясников. По его словам, болезнь, как правило, протекает 7-14 дней. «Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.

По его подсчетам, за последние две недели в России было зарегистрировано около 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. «Реально и того меньше, я брал за две недели, половина "скидывает" вирус за неделю», — уточнил доктор. Кроме того, он отметил, что почти половина людей с коронавирусом — бессимптомные носители. «Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.

Ранее телеведущий заявил, что в России может насчитываться семь миллионов потенциально переболевших коронавирусом граждан. К такому выводу он пришел на основе статистики, полученной в других странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!