Доктор Мясников объяснил вред антибактериального мыла

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал о вреде антибактериального мыла при ежедневном использовании. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист объяснил, что его свойства могут навредить человеку.

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Почему? Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам», — отметил он. Доктор уточнил, что антибактериальное мыло содержит «те или иные антибиотики, убивающие бактерии».

Специалист подчеркнул, что такое мыло необходимо, но только в определенных случаях и для особых категорий больных. Для повседневного применения достаточно обычного мыла, уверен доктор. По словам Мясникова, поверхность мыла также сохраняет на своей поверхности грязь, в том числе микробы и вирусы. Он посоветовал в квартирах с большим числом жильцов использовать жидкое мыло для уменьшения риска заразиться.

Ранее Мясников развеял миф о ношении медицинских масок. Он назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых масок предназначены для разных целей. По словам врача, маску можно надевать любой стороной, главное, чтобы фиксатор плотно прилегал к носу.

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