Доктор Мясников посчитал допустимым убийство за оскорбления

Видео: Ксения Собчак / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство. В интервью ведущей Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале, доктор рассказал о своем друге, который был осужден за убийство, и добавил, что понимает его поступок.

«Ну и слово за слово, они его оскорбили. Он хакас, у него такая внешность. Они его оскорбили. Ну вот он одного убил, двух не догнал. А на суде сказал: "Да, я убил. И еще бы убил за такие слова". А попав в тюрьму, еще кого-то убил, потому что тоже была ситуация», — объяснил Мясников. Он также посчитал важным обратить внимание на то, что его друг «не убил человека, чтобы снять с него часы или не зарезал исподтишка», а «отстаивал свою честь и достоинство».

На вопрос Собчак о том, можно ли, по его мнению, убивать людей за оскорбления, Мясников ответил утвердительно и добавил, что понимает своего друга. Врач отметил, что тем, кто оскорбляет его в интернете, он предлагает приехать и сказать ему то же самое лично. «То, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, это сто процентов», — резюмировал доктор.

Ранее Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла при ежедневном использовании. Он объяснил, что оно увеличивает резистентность к антибиотикам. По словам врача, для повседневного применения достаточно обычного мыла.

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