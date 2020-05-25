В России предупредили о росте смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24» в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает «Интерфакс».

«И это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране», — сказала она. Она пояснила, что пик числа умерших с коронавирусом идет за пиком или за верхушкой подъема ежесуточной регистрации случаев заболевания.

Ранее Попова заявила, что сейчас нет «угрожающей статистики» по доле умерших медработников среди всех пациентов с COVID-19 и любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется. Она также прокомментировала информацию о фальсификации статистики по COVID-19 в России. По словам главы Роспотребнадзора, в России ничего не фальсифицируют и никаких других данных у ведомства нет. Кроме того, смерти от COVID-19 считаются точно, так как в России сложилась практика, когда все случаи смерти тщательно фиксируются.

Согласно последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

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