Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время не прослеживается «угрожающей статистики» по доли умерших медработников среди всех пациентов с COVID-19. «У нас, во-первых, полицевой учет, мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем. Любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется», — заверила она.

Глава ведомства подчеркнула, что «необыкновенных цифр», отличных от показателей других периодов, нет.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали начать снятие санитарных ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, в 44 регионах страны. Попова отметила, что в этих субъектах уже «сегодня-завтра» можно переходить к первому этапу ослаблений.

По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

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