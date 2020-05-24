В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса

Число выявленных в России за последние сутки случаев заражения коронавирусом является минимальным за три недели. Согласно данным оперативного штаба, в стране зафиксировали 8599 новых заболевших.

Общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Ранее 24 мая было зарегистрировано 9434 заболевших. Общее число зараженных составляло 335 882.

22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».

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