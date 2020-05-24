Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 344 тысячи

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 344 тысячи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8599 случаев инфицирования в 84 регионах.

По состоянию на 23 мая в стране зафиксировано 335 882 случая заражения.

Всего в мире, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусом превысило 5,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 мая заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».

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