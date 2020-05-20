Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldmeter.

Согласно опубликованной информации, всего в мире выявлено 5 004 044 человека с COVID-19. Больше всего случаев инфицирования в США — более 1,6 миллиона человек. На втором месте — Россия (309 тысяч случаев), на третьем — Испания (279 тысяч случаев).

Жертвами коронавируса стали 325 238 человек по всему миру. При этом уже вылечились от инфекции более двух миллионов человек в мире.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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