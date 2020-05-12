Россию поставили на 44-е место по заражению коронавирусом

Роспотребнадзор находит наиболее правильным способом подсчета уровня заражения коронавирусом считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число зараженных. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

Попова назвала «совершенно невозможным» попытку сравнивать количество заболевших в странах с населением около 10 миллионов человек и населением, превышающим 100 миллионов. «Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения», — подчеркнула она.

По словам Поповой, интенсивный показатель в России по уровню заражения коронавирусом составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек. Она отметила, что этот показатель относит страну только «в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны».

Таким образом, по подсчетам принадлежащего Григорию Березкину РБК, Россия должна оказаться не в первой пятерке стран по заболеваемости COVID-19, а лишь на 44-м месте, это журналисты издания рассчитали с помощью сервиса Worldmeter. По показателю, описанному Поповой, первое место в этом списке занимает Сан-Марино с общим населением около 33 тысяч человек. Там зафиксировано 638 случаев заражения коронавирусом.

Всего в России выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 121 301 случаев. Во всем мире коронавирусом заразилось более 4 миллионов человек, на первом месте — США, где с начала эпидемии заразились более 1,3 миллиона человек.

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